02 Апреля 2024
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Экономика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханцы прорабатывают конкретные партнерские программы с коллегами из Белоруссии

В рамках продолжающегося рабочего визита в Могилевскую область министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков посетил ведущие предприятия белорусского региона. В ходе посещения ряда ОАО «Бабушкина крынка», ООО «Новус Индустри», ООО «Мебелайн», ОАО «Ольса» и других обсуждались возможные варианты взаимовыгодного сотрудничества.

Владимир Головков предложил белорусским компаниям использовать транзитные возможности Астраханской области.

«Мы готовы содействовать налаживанию грузоперевозок могилевской продукции через астраханские порты по международному транспортному коридору „Север — Юг“ в Иран и далее в страны Азии и Персидского залива, — отметил он. — Белорусские товары уже идут по этому торговому маршруту: это автотехника, лес, бумага и другая продукция, которая сегодня экспортируется в Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также обсуждались возможности локализации могилевскими компаниями офисов продаж и собственных производств на территории Астраханской области. В частности, речь шла об открытии в Астрахани мебельного дома Республики Беларусь и строительстве на территории астраханской ОЭЗ «Лотос» предприятия по выпуску молочной продукции могилёвских компаний.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Размещение белорусских производств в Астраханской области не только уменьшит затраты на логистику, но и создаст возможности для выхода на рынки соседних крупных российских регионов, — подчеркнул Владимир Головков. — Также появятся возможности для организации прямых поставок белорусских товаров в Республику Казахстан и другие страны Прикаспия».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: ведущие предприятия могилевской области, оэз лотос, транзитные возможности астраханской области


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