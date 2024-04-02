Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Грани искусства» в Астрахани собрал более 1200 участников

02 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Астраханская область

Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Грани искусства» в Астрахани собрал более 1200 участников

Фестиваль  организован Астраханским областным научно-методическим центром народной культуры. Проект направлен на сохранение и развитие жанров народного творчества, выявление и поощрение лучших творческих коллективов и исполнителей, сообщает министерство культуры региона.

В очно-заочном формате в нем приняли участие более 1200 участников из Калмыкии, Астраханской, Ростовской, Рязанской, Волгоградской, Воронежской, Кировской областей и Москвы.

Фестиваль-конкурс проходил в течение двух дней и включал в себя различные жанры народного искусства: хореографию, вокал, инструментальную музыку, театральное искусство, художественное слово, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, театр мод, фотографию.

Профессиональное жюри в составе руководителя фольклорного ансамбля «Русский праздник» Лауры Карапетян, педагога хореографического коллектива «Терпсихора» Лилии Абдулбековой из Москвы, руководителя центра хореографии «Лотос» Ольги Маньковой, главного балетмейстера Астраханского государственного ансамбля песни и танца Алексея Зимина и многих других оценивало выступления участников по различным критериям.

Все участники показали достаточно хороший уровень мастерства и профессионализма. Каждый номер был продуман до мелочей, а исполнение отличалось эмоциональностью и выразительностью. По итогам фестиваля-конкурса были определены победители в каждой номинации и возрастной категории. Гран-при конкурса достался театральной студии «А вот и мы», руководителем которой является Дарья Кулакова. Жюри единогласно отметило высокий уровень актерского мастерства, оригинальность постановки и нестандартный подход к выбору материала.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Лауреатами I степени в разных номинациях стали хореографические коллективы «Лотос», «Камелия», «Феникс», детская студия «Колокольчики», вокальный ансамбль «Квадрики» (город Астрахань), ансамбль домбристов «Атамекн» (поселок Володарский), народный хор «Воложка» и многие другие. Среди иногородних участников лауреатами стали Валерия Лукашанова (Республика Калмыкия), театральные коллективы «Прометей» и «Теремок» (Ростовская область), ансамбль русской песни «Родные напевы» (город Волгоград) и другие.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках мероприятия состоялся мастер-класс по современной хореографии, который провела Лилия Абдулбекова — хореограф, участница 4 сезона телепроекта «Танцы на ТНТ». На занятии участники смогли узнать о технике контемпорари, ее особенностях и приемах, а также получить возможность попробовать себя в этом стиле танца и научиться новым движениям.

Теги: всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс грани искусства, творческие коллективы, хореография


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети