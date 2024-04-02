Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Грани искусства» в Астрахани собрал более 1200 участников

Фестиваль организован Астраханским областным научно-методическим центром народной культуры. Проект направлен на сохранение и развитие жанров народного творчества, выявление и поощрение лучших творческих коллективов и исполнителей, сообщает министерство культуры региона.

В очно-заочном формате в нем приняли участие более 1200 участников из Калмыкии, Астраханской, Ростовской, Рязанской, Волгоградской, Воронежской, Кировской областей и Москвы.

Фестиваль-конкурс проходил в течение двух дней и включал в себя различные жанры народного искусства: хореографию, вокал, инструментальную музыку, театральное искусство, художественное слово, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, театр мод, фотографию.

Профессиональное жюри в составе руководителя фольклорного ансамбля «Русский праздник» Лауры Карапетян, педагога хореографического коллектива «Терпсихора» Лилии Абдулбековой из Москвы, руководителя центра хореографии «Лотос» Ольги Маньковой, главного балетмейстера Астраханского государственного ансамбля песни и танца Алексея Зимина и многих других оценивало выступления участников по различным критериям.

Все участники показали достаточно хороший уровень мастерства и профессионализма. Каждый номер был продуман до мелочей, а исполнение отличалось эмоциональностью и выразительностью. По итогам фестиваля-конкурса были определены победители в каждой номинации и возрастной категории. Гран-при конкурса достался театральной студии «А вот и мы», руководителем которой является Дарья Кулакова. Жюри единогласно отметило высокий уровень актерского мастерства, оригинальность постановки и нестандартный подход к выбору материала.

Лауреатами I степени в разных номинациях стали хореографические коллективы «Лотос», «Камелия», «Феникс», детская студия «Колокольчики», вокальный ансамбль «Квадрики» (город Астрахань), ансамбль домбристов «Атамекн» (поселок Володарский), народный хор «Воложка» и многие другие. Среди иногородних участников лауреатами стали Валерия Лукашанова (Республика Калмыкия), театральные коллективы «Прометей» и «Теремок» (Ростовская область), ансамбль русской песни «Родные напевы» (город Волгоград) и другие.

В рамках мероприятия состоялся мастер-класс по современной хореографии, который провела Лилия Абдулбекова — хореограф, участница 4 сезона телепроекта «Танцы на ТНТ». На занятии участники смогли узнать о технике контемпорари, ее особенностях и приемах, а также получить возможность попробовать себя в этом стиле танца и научиться новым движениям.