02 Апреля 2024
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Общество Свердловская область Санкт-Петербург
Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины передал Русскому музею коллекцию рисунков и мемориальных предметов семьи императора Александра III

Фонд святой Екатерины передал Русскому музею коллекцию рисунков Великой княгини Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи императора Александра III.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошла первая презентация мемориального фонда.

Около 180 работ художницы и 46 мемориальных предметов, в числе которых иконы, фотографии, личные вещи и ювелирные произведения, будут тщательно изучены профессиональными искусствоведами, а в конце года их представят на постоянной выставке. Коллекция имеет большое значение для понимания российской истории в целом и истории семьи Романовых в частности.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

На презентации были показаны рисунки, созданные в разные годы жизни великой княгини: русские пейзажи, семейные зарисовки, бытовые сценки, яркие натюрморты и виды городов, в которых жила Ольга Александровна. Великая княгиня с детства увлекалась рисованием, ее работы отличаются искренностью и лиричностью. Стараясь передать впечатления от увиденного, она делала акварельные зарисовки в альбомах. Некоторые из них были переданы музею.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Ольга Александровна была любимой дочерью Александра III. Император ценил личные качества княгини и ее таланты. В собрание вошел украшенный канцелярский нож, который, вероятно, принадлежал Александру III.

«Для нас этот дар имеет сакральное значение. Это будет первая мемориальная коллекция со времени основания Русского музея. Мы приняли решение не разделять ее не только в ее мемориальной части, но и в целом — при хранении и изучении нашими научными сотрудниками, искусствоведами в историческом и художественном контексте. Оба контекста для нас важны одинаково, потому что речь идет об Александре III и его семье. Для нас это невероятной важности событие в силу генетической связи Русского музея с Александром III. Напомним, что сам Русский музей стал воплощением его мечты о главной сокровищнице русского искусства в стране и мире», — отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Сегодня заключительный этап передачи коллекции предметов Великой княгини Ольги Александровны Русскому Музею от Фонда святой Екатерины. Вскоре ее смогут увидеть жители и гости Северной столицы нашей родины. Завершается передача коллекции, но не заканчивается наша дружба. Я думаю, что нас еще ждут интересные совместные проекты», — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Художественная коллекция включает фотоальбомы семьи Романовых, мемориальные предметы и иконы. Две из них предположительно были написаны августейшей художницей для ее сына Тихона. Тихон Николаевич Куликовский-Романов создал Фонд Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны, оказывавший гуманитарную помощь России. Его портрет также вошел в коллекцию и был представлен на презентации.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Стоит отметить, что сохранение коллекции было бы невозможно без участия руководителя фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Витальевны Громовой. Сотрудники фонда составили каталог и провели первичную экспертизу предметов.

Помощь в перевозке коллекции в Санкт-Петербург взял на себя Главный центр специальной связи, в парке которого есть спецтранспорт с возможностью особых условий для транспортировки культурных ценностей.

Теги: русский музей, фонд святой екатерины, романовы, александр андрееев


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