СВО – не помеха: в России зафиксировано рекордное число миллиардеров

Рекордное число миллиардеров насчитал в России журнал Forbes – теперь их 125. И было бы больше, не откажись еще 10 человек из списка от российского гражданства. Совокупное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 14%, до $576,8 млрд.

В этом году в мировом рейтинге Forbes сразу 19 новичков из России, это третий самый высокий результат после 2008 и 2011 годов. Большинство новых миллиардеров заработали капитал в потребительском секторе — розничной торговле, сельском хозяйстве и жилищном строительстве, отмечает журнал.

Лидером российского списка Forbes впервые стал совладелец "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов с состоянием $28,6 млрд.