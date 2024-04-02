Владимир Якушев: "Экономить на безопасности людей недопустимо"

Владимир Путин провел ежегодное расширенное заседание коллегии МВД, где были подведены итоги за 2023 год и намечены планы по охране правопорядка на 2024 год. В совещании по ВКС принял участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в 2023 году на территории УрФО было зарегистрировано снижение количества преступлений на 0,7%, совершено 1,7 млн правонарушений. На 24% уменьшилось количество грабежей, на 14% разбойных нападений, на 11,5% убийств и покушений на убийство. Однако наблюдается рост мошенничеств, которые совершаются по телефону или через интернет.

Кроме этого, в прошлом году на 15,5% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Правоохранительными органами отмечен рост на 7,9% нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В УрФО за год изъято более 1,1 тонны наркотических средств, психотропных в и иных сильнодействующих веществ.

По итогам 2023 года уровень преступности в Уральском федеральном округе в расчете на 100 тысяч населения увеличился 0,2%. Снижение данного показателя зафиксировано в Свердловской области на 2,5%, в Тюменской области на 0,6%, в Челябинской области на 0,3% и в Ханты-Мансийском автономном округе на 0,1%.

В двух регионах наблюдается рост: в Курганской области на 5,6% и Ямало-Ненецком автономном округе на 22%. Основной причиной такой тенденции на Ямале стала деятельность телефонных мошенников, которые используют новые методы обмана.

"Совместно с региональными властями нужно проанализировать каждую цифру и принять соответствующие решения. Вплоть до кадровых. Прошу акцентировать внимание на профилактике и противодействии преступлений с использованием цифровых технологий. Необходимо наращивать обеспеченность населенных пунктов УрФО системой "Безопасный город". Экономить на безопасности людей недопустимо", - подчеркнул полпред Владимир Якушев.