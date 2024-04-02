Назначен новый командующий ВМФ России

Военно-морской флот России получил нового командующего – им стал адмирал Александр Моисеев. Ранее его представляли как врио главкома. Вице-адмирал Сергей Пинчук назначен командующим Черноморским флотом. Командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов. О кадровых перестановках сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании оборонного ведомства.

В отставку официально отправлен адмирал Николай Евменов. Он был командующим ВМФ России с мая 2019 года (до этого командовал Северным флотом). Отставка произошла на фоне постоянных атак украинских беспилотников и диверсионных групп на объекты и корабли Черноморского флота.