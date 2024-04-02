Депутат Хинштейн утверждает, что за год заработал 9 миллионов рублей

Депутаты Госдумы уже третий год не отчитываются публично в обязательном порядке о доходах за год – ранее они сами отменили это правило для себя и федеральных чиновников.

Тем не менее, некоторые из 450 человек публикуют цифры из своих отчетов. При этом комиссия парламента, занимающаяся проверкой данных, не комментирует – достоверные ли данные в добровольном порядке опубликовал народный избранник. Иными словами, верить или нет этим данным – решает каждый избиратель для себя сам.

Вот, например, глава думского комитета по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн утверждает, что за год заработал 9,1 млн руб. Вероятно, его коснется планируемое повышение налога на доход (НДФЛ предполагается повысить для тех, чей доход от 1 млн руб. в год и более).

"За 2023 год мой общий доход составил 9 186 887,98 руб. (зарплата по основному месту работы, гонорары за книги, проценты по банковским вкладам). Общий доход жены — 1 262 346,09 руб. Дети — несовершеннолетние, заработков пока не имеют. Никакого нового имущества — движимого и недвижимого — у нас за этот год не появилось", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.