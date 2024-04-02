Один из регионов УрФО признан не готовым к пожароопасному сезону

Не все регионы Уральского федерального округа оказались готовы к предстоящему пожароопасному сезону. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства по УрФО.

На сегодняшний день сотрудники ведомства закончили проверки готовности к пожароопасному сезону в четырех регионах округа. В итоге Свердловская, Челябинская и Тюменская области признаны готовыми, а Курганская область – не готовой.

"Во-первых, Курганский лесопожарный центр не укомплектован лесными пожарными в полном объеме. Во-вторых, у некоторых арендаторов недостаточно средств предупреждения и тушения лесных пожаров. Безусловно, все эти замечания должны быть исправлены в самое ближайшее время", - пояснил глава департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

С 1 апреля началась проверка готовности к пожсезону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. А с 15 апреля такая же проверка начнется и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, что дата начала пожароопасного сезона на Среднем Урале в 2024 году была перенесена на 5 апреля.