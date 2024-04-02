Новым главой МВД Югры стал полковник Сергей Ветохин

Новым главой МВД Югры стал полковник Сергей Ветохин, сообщает "Муксун". Ранее он возглавлял управление МВД по Ставрополю. Коллективу его представят на следующей неделе.

В полиции пока не подтверждают назначение. По данным пресс-службы управления МВД России по Югре, официальных документов о назначении пока не получали.

Напомним, 1 марта стало известно, что экс-глава МВД ХМАО Дамир Сатретдинов ушел с поста главы полиции в Югре. Теперь он возглавляет МВД Татарстана. Исполняющим обязанности главы УМВД Югры был назначен начальник полиции Александр Глущенко.