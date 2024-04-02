02 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Повесть "Кавказский пленный" убрали из школьной программы из-за пропаганды ЛГБТ*

Из школьной программы по литературе убрали повесть Владимира Маканина "Кавказский пленный" – из-за признаков пропаганды ЛГБТ*, сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

"В январе в мой адрес стали массово поступать обращения родителей по поводу того, что в школьной программе преподается произведение, пропагандирующее экстремистскую ЛГБТ-тематику. Речь идет о произведении Владимира Семеновича Маканина "Кавказский пленный". В этом произведении рассказывается о гомосексуальном влечении российского солдата к пленному кавказскому боевику", - сказала Лантратова на пленарном заседании Госдумы.

Повесть проходили в рамках углубленного изучения литературы в 11 классе.

"Не ради таких рассказов мы добивались создания единых образовательных программ, - считает Лантратова. - Я благодарна министерству просвещения за то, что они оперативно отреагировали, и в марте произведение Маканина было убрано из образовательной программы".

Лантратова считает, что это произведение "оскорбляет честь и достоинство российских солдат".

Повесть была написана в 1994 году, в 1999 году автору присудили Государственную премию в области литературы и искусства, а в 2008 году ее экранизировал режиссер Алексей Учитель.

*Международное ЛГБТ-движение признано российским судом экстремистской организацией и запрещено в России

Теги: кавказский пленный, лгбт, пропаганда, яна лантратова


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