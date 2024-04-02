Под Карпинском нашли фрагменты ступеней ракеты "Союз-2.1б"

В лесу под Карпинском был обнаружены фрагменты отделяющихся ступеней ракеты-носителя "Союз-2.1б". Информацию об этом подтвердили в администрации городского округа.

Напомним, 31 марта 2024 года в 12 часов 36 минут по московскому времени с космодрома Байконур был произведен запуск космического аппарата "Ресурс-П" №4". Для падения ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" планировалось использовать район падения 401 в радиусе до 100 км к западу от поселка Баяновка Североуральского городского округа. Он охватывает территорию Кваркуша Пермского края и часть Карпинского городского округа в Свердловской области.

Фрагменты удалось обнаружить вечером 1 апреля в ходе послепусковых облетов. В ближайшее время они будут эвакуированы и утилизированы.