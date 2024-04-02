02 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сады, созданные на "Атмофесте" в Екатеринбурге, останутся на площадке фестиваля навсегда

Все сады, созданные на фестивале ландшафтного искусства "Атмофест" в Екатеринбурге, останутся на его площадке навсегда. Об этом Накануне.RU сообщили организаторы мероприятия.

Планируется, что через пять лет по мере необходимости в их общий облик будут вносить изменения. При этом зеленые пространства представляют и большой научный интерес. По словам директора "Атмофеста" Юлии Сорокиной, на примере фестивальных садов можно будет изучать, как на протяжении длительного времени одни растения соседствуют с другими, а также как те или иные виды растений реагируют на высокую антропогенную и рекреационную нагрузку.

Кроме этого, на площадке будут проверять устойчивость малых архитектурных форм и покрытий. Как обещают организаторы, такие наблюдения смогут вести не только специалисты, но и все желающие посетители садов.

Атмофест в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Сейчас под руководством комитета благоустройства Екатеринбурга на площадке будущего фестиваля проектируется центральная и велосипедная дорожки. Ведется работа над освещением. После этого территория будет передана организаторам "Атмофеста" – компании Urban Green, которая займется ее дальнейшим благоустройством и озеленением.

С августа за дело примутся команды ландшафтных архитекторов и дизайнеров из разных городов. А ко Дню города с 16 по 25 августа фестиваль откроет двери для всех горожан и гостей Екатеринбурга.

Напомним, что в этом году фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест", традиционно проходивший на Площади 1905 года, сменит формат и место. Для него было решено найти новую круглогодичную локацию – это пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста. В мэрии Екатеринбурга объяснили перенос "Атмофеста" на другую площадку.

Теги: фестиваль, Атмофест, сады, Екатеринбург


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