В минтербезе Прикамья призвали жителей региона соблюдать спокойствие после атаки беспилотника в Татарстане

В Министерстве территориальной безопасности Прикамья призвали жителей региона соблюдать спокойствие после атаки беспилотника в Татарстане, передает корреспондент Накануне.RU.

Краевые власти принимают меры для защиты населения. Для оперативной реакции создан оперативный штаб, включающий в себя ключевых представителей органов управления и силовых структур региона. Органы власти и силовые ведомства активно работают над обеспечением безопасности жителей и территорий края.

В ведомстве напомнили, что на территории региона действует режим "базовой готовности". "Базовая готовность" подразумевает усиление мер по охране общественного порядка, защите важных объектов инфраструктуры и обеспечению жизнедеятельности населения.

Ранее сообщалось, что беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Взрывы произошли в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне Алабуга был атакован нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт". В Нижнекамске атака была совершена на завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс.

Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, написал глава Татарстана Рустам Минниханов в телеграм-канале. Есть пострадавшие.