02 Апреля 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин анонсировал реформирование миграционной политики

Владимир Путин анонсировал "кардинальное обновление подходов к миграционной политике". Поводом для обсуждения стал теракт в "Крокус Сити Холле".

"Когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных. Потом он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка. Здесь необходимы современные цифровые, электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной эмиграции", - возмутился Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.

Он также высказал негодование по поводу того, что некоторые соотечественники, "у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами".

"Уже говорил, что нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике", - заявил президент.

"Принцип, что приехать, жить и трудиться в России могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим", - высказался Путин о своем видении реформы.

Вместе с тем недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования ксенофобии, исламофобии в России, отметил глава государства.

Теги: миграционная политика, владимир путин, теракт


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