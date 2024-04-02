Готова половина участка трассы М-12 между Башкирией и Свердловской областью

Участок трассы М-12 "Восток", соединяющий Башкирию и Свердловскую область, готов наполовину. Общая протяженность участка составляет 43 км, соответственно, готово около 20 километров трассы, об этом сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Ожидается, что на этом участке "Автодор" построит дорогу с полотном I категории, а также две развязки, пять мостов и семь путепроводов, включая мост через реку Большую Сарану протяженностью 540 метров (сейчас там завершен первый из пяти этапов надвижки пролетного строения). Работы уже ведутся на всех искусственных сооружениях участка. На объекте сейчас задействованы 460 человек и 134 единицы техники.

"Строители уже перенесли инженерные коммуникации, занимаются насыпью слоев дорожной одежды", - рассказал Хуснуллин.