В Красноярском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы

На севере Красноярского края самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы – инцидент произошел в аэропорту поселка Светлогорск в Туруханском районе.

В Росавиации сообщили, что, по предварительным данным, самолет авиакомпании "КрасАвия" после посадки выкатился за пределы ВПП примерно на 15 метров. Борт прибыл из красноярского аэропорта Черемшанка.

"На борту было 19 человек: четыре члена экипажа и 15 пассажиров. Предварительно: люди не пострадали; у самолета повреждены законцовки лопастей левого двигателя. Пассажиры и багаж с борта воздушного судна сняты. Самолет готовится к буксировке на стоянку", - сообщили в Росавиации.