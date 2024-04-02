Хедлайнером форума молодежи Урала "Утро" станет SHAMAN

Приглашенной звездой форума молодежи Уральского федерального округа "Утро" станет SHAMAN. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель уральского полпреда Борис Кириллов.

По его словам, в последние годы в форуме участвовало до 500 человек, однако в этом году ожидается, что их количество превысит 1 тыс. Главной темой станет кадровая составляющая - рабочая молодежь.

"Вы понимаете, что кадровый дефицит имеет место быть в разных отраслях: промышленности, медицине и так далее – в разных сферах по-разному. Надеюсь, что форум будет способствовать решению этой проблемы", - сказал Кириллов.

Культурные мероприятия пройдут на площадке УрФУ в Екатеринбурге, что позволит обеспечить необходимый уровень безопасности. При этом, большая часть мероприятий будет посвящена образовательной теме. Каждый из регионов УрФО ответственен за свою сферу: Свердловская область - за промышленность, Тюменская - за информационные технологии, Челябинская - металлургия, Курганская - сельское хозяйство и экология, ЯНАО - газодобыча и ХМАО - нефтяная промышленность.

Напомним, что проведение форума молодежи Уральского федерального округа "Утро" запланировано с 23 по 28 июня 2024 года.