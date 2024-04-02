Нарышкин: Информация от США не позволила выявить всех участников теракта в "Крокусе"

ФСБ получила определенные сведения от американских спецслужб об угрозе теракта в "Крокус сити холле", но информация была слишком общей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", - цитирует его ТАСС.

Ранее издание The New York Times писало, что США передали России не всю информацию о подготовке теракта в "Крокусе". По данным газеты, Вашингтон опасался, что российские власти могут узнать об их разведывательных источниках или методах.