Депутаты Госдумы хотят сажать в тюрьму за участие в любых нежелательных организациях

Депутаты от четырех из пяти парламентских партий ("Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР и "Новые люди") внесли в Госдуму поправки в Административный и Уголовный кодекс, которые предусматривают санкции за участие в деятельности любых нежелательных организаций.

Предполагается, что за участие в деятельности такой организации россиян будут штрафовать на сумму до 500 тыс. руб. или же сажать в тюрьму на срок до четырех лет. За организацию деятельности в такой структуре предусмотрен срок до шести лет лишения свободы.

Сейчас такие наказания предусмотрены для участников неправительственных нежелательных организаций, но депутаты предлагают распространить ответственность и на официальные правительственные организации других государств.

"Именно [государственные органы иностранных государств] сейчас активизировали деятельность, представляющую угрозу безопасности нашей страны", - заявил глава комитета ГД по безопасности, "единоросс" и один из соавторов законопроекта Василий Пискарев.