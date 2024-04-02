02 Апреля 2024
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Политика В России
Фото: пресс-служба Сергея Миронова

Законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах отозвали авторы

Законопроект о запрете для иноагентов учатсвовать в выборах авторы - депутаты от партии "Справедливая Россия - За правду" - отозвали перед внесением. Представитель заместителя руководителя фракции Дмитрия Гусева заявил РБК, что документ отправлен на доработку.

Анонсированный ранее законопроект вводит запрет для иноагентов баллотироваться на выборах всех уровне. Также авторы документа предлагают запретить иноагентам занимать должности в органах публичной власти и быть членами избирательных комиссий.

Авторами законопроекта выступили депутаты от партии "Справедливая Россия – За правду", которая не имеет большинства в Госдуме и предложения которой редко становятся законами.

Интересно, что буквально сегодня Кремль дистанцировался от инициативы и заявил, что администрация президента пока не имеет позиции по этому поводу. "Это не наша инициатива была. Начинается обсуждение сначала, с законодателями будут обсуждать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидер СРЗП Сергей Миронов, объясняя внесение законопроекта, заявил: "Учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр "иностранных агентов", в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийский позиций, поддерживает, в том числе и материально Вооруженные Силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц".

Примечательно, что в конце марта 2024 года Министерство юстиции России напомнило, что у иноагентов есть пассивное избирательное право. Там добавили, что при выдвижении кандидатуры иноагента на выборы ему нужно сообщить о своем статусе в заявлении в ЦИК, подписном листе, агитационных материалах. Также об этом должно быть упомянуто на информационных стендах в помещении для голосования и в избирательных бюллетенях.

Ужесточения относительно иноагентов и избирательного права Госдума начала в 2021-м году. Тогда иноагентов и аффилированных с ними лиц обязали указывать информацию о статусе во всех предвыборных материалах.

Теги: госдума, иноагенты, выборы


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