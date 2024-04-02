Костромская область в списке лидеров Национального экологического рейтинга

Результаты исследования опубликовала Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль».

«Зеленый патруль» составляет экологические рейтинги российских регионов по итогам зимних, весенних, летних и осенних месяцев. Эксперты анализируют информацию о состоянии природы и природоохранных мероприятиях из различных источников, в том числе, из СМИ, от общественных движений, органов власти, предприятий, экологических активистов.

По итогам зимних месяцев 2023-2024 годов сводный экологический индекс Костромской области составил 75 баллов из ста возможных. В общем федеральном рейтинге регион занял 9 место, среди субъектов ЦФО - 5 место.

Эксперты отмечают, что достичь высоких показателей в национальном рейтинге Костромской области удалось, в том числе, благодаря реализации мероприятий в рамках национальных проектов Президента Владимира Путина. Так, по программе «Экология» завершен первый этап по оздоровлению Галичского озера. Проведены работы по расчистке Святого озера. Благодаря строительству и реконструкции очистных сооружений в три раза снижены объёмы отводимых загрязненных сточных вод в реку Волга.

Также в прошлом году по программе «Чистая вода» Костромская область завершила модернизацию еще 10 объектов в Кадые, Чухломе, Солигаличе, Шарьинском, Костромском, Судиславском, Сусанинском и Чухломском районах. В результате улучшилось качество питьевого водоснабжения более чем 11 тысяч человек.

Отмечена и положительная динамика по лесовосстановлению. Костромская область стабильно входит в число лучших в России по организации данной работы. По итогам 2023 года регион перевыполнил план по лесовосстановлению. В рамках реализации президентского нацпроекта новые деревья высажены на площади 33,78 тысячи га.

Повлияло на результаты рейтинга и значительное сокращение площади лесных пожаров - по сравнению с прошлым годом снижение в два раза. Практически все возгорания ликвидировались в день возникновения. Также в рамках принятых мер на 40% сократилось количество палов травы. По требованию губернатора Сергея Ситникова регион готовится к пожароопасному сезону заблаговременно - разрабатывается сводный план тушения, ведется патрулирование, проводится работа с лесопользователями, закупается новая техника и оборудование.

Кроме того, дополнительные баллы Костромская область получила за экологические акции по очистке территорий и водоемов, сбору макулатуры, активную работу школьных лесничеств и др.

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, мероприятия по сохранению благоприятной окружающей среды и восстановлению экологии в регионе продолжаются и в 2024 году.