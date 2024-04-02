В Прикамье синоптики зафиксировали дымку пыли из Северной Африки

Пермский край накрыла пыльная дымка из Северной Африки. Об этом сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр).

"С утра наблюдается характерная дымка, через которую просвечивает солнце. Это верный признак того, что Пермский край оказался в тропической воздушной массе. Поскольку она распространяется из Северной Африки, то характеризуется высокой запыленностью (пыль и формирует эту дымку)", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в течение дня на северной половине Пермского края ожидается интенсивный прогрев. Местами температура воздуха может достигать +15 градусов.

Кроме того, в регионе возможны грозы.

"Необычная для апреля грозовая активность наблюдается в Республике Коми юго-западнее Сыктывкара, куда тоже поступила тропическая воздушная масса. Сегодня вечером грозы возможны и на севере Пермского края", - отмечают в ГИС-центре.