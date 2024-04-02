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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Осужденные за расправу над боксером в уральском клубе "Джой" обжаловали приговоры

Оба осужденных за расправу над боксером в уральском клубе "Джой" обжаловали вынесенные им приговоры.

Трагедия произошла в ночном клубе Каменска-Уральского 12 августа прошлого года. В ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходили двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возникла ссора.

По версии следствия, Максимов с другом отдыхали в клубе "Джой", где находились и Бабушкин с Мальцевым. Между ними завязался конфликт. Когда дело дошло до драки, друг боксера пытался разнять мужчин, но ему помешал второй обвиняемый. Как показало расследование, в какой-то момент один из них выстрелил Максимову в голову и правую руку из травматического пистолета, из-за чего тот скончался. Второй же оппонент выстрелил в живот другу погибшего, нанеся ему вред здоровью средней тяжести.

Олег Бабушкин и Сергей Мальцев(2024)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Сообщалось, что пострадавший, который пытался заступиться за убитого, является действующим участником СВО. На момент этих событий он ждал отправки в госпиталь после ранения, также у него есть ведомственная награда Минобороны и медаль "За отвагу".

В марте этого года Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес Бабушкину и Мальцеву свой приговор. В итоге обоих отправили в колонию.

В этот понедельник, 1 апреля, на приговор стали поступать апелляции. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, жалобы подали оба осужденных и адвокат. Кроме этого, поступило апелляционное представление от прокурора. Дата их рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что прокуратура запрашивала 14 лет колонии для одного из фигурантов, но получил он меньше этого срока.

Теги: апелляции, клуб, суд, боксер


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