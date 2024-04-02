Осужденные за расправу над боксером в уральском клубе "Джой" обжаловали приговоры

Оба осужденных за расправу над боксером в уральском клубе "Джой" обжаловали вынесенные им приговоры.

Трагедия произошла в ночном клубе Каменска-Уральского 12 августа прошлого года. В ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходили двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возникла ссора.

По версии следствия, Максимов с другом отдыхали в клубе "Джой", где находились и Бабушкин с Мальцевым. Между ними завязался конфликт. Когда дело дошло до драки, друг боксера пытался разнять мужчин, но ему помешал второй обвиняемый. Как показало расследование, в какой-то момент один из них выстрелил Максимову в голову и правую руку из травматического пистолета, из-за чего тот скончался. Второй же оппонент выстрелил в живот другу погибшего, нанеся ему вред здоровью средней тяжести.

Сообщалось, что пострадавший, который пытался заступиться за убитого, является действующим участником СВО. На момент этих событий он ждал отправки в госпиталь после ранения, также у него есть ведомственная награда Минобороны и медаль "За отвагу".

В марте этого года Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес Бабушкину и Мальцеву свой приговор. В итоге обоих отправили в колонию.

В этот понедельник, 1 апреля, на приговор стали поступать апелляции. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, жалобы подали оба осужденных и адвокат. Кроме этого, поступило апелляционное представление от прокурора. Дата их рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что прокуратура запрашивала 14 лет колонии для одного из фигурантов, но получил он меньше этого срока.