Против владельцев "Крокуса" подали заявление в Следственный комитет

Пострадавшие в результате теракта просят Следственный комитет завести дело об оказании небезопасных услуг против владельцев "Крокуса". Об этом сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

Заявление подано на имя председателя СК Александра Бастрыкина. В документ отмечается, что с момента открытия "Крокуса" в 2009 поменялись требования к безопасности.

Утверждается, что, к примеру, в течение нескольких секунд после начала пожара загорелся занавес сцены и кресла в зале, хотя по нормам они должны быть изготовлены из огнеустойчивых материалов.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта и были ли открыты эвакуационные выходы. СМИ писали, что у следователей появилась информация о четырех заблокированных лестницах в "Крокус сити холл" во время теракта. Кроме того, по словам очевидцев, на дверях с "Антипаникой" висели велосипедные замки, которые пострадавшим пришлось ломать своими руками. Также сообщалось, что система дымоудаления якобы не сработала.

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, опроверг эти высказывания. По его словам, эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле" работали в штатном режиме, люди, спасаясь, натыкались на запертые двери для персонала, они вели в служебные помещения.