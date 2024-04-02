В Сургуте вандал выстрелил в стеклянную остановку

В Сургуте вандал выстрелил в стеклянную остановку из пистолета.

Видео инцидента опубликовал "СургутИнформ-ТВ". На кадрах видно, что сургутянин выстрелил в стекло, закрыв собой девушку, с которой стоял вместе на остановке. Стекло сначала треснуло, а затем полностью рассыпалось.

Вычислить вандала удалось с помощью камер видеонаблюдения "Безопасный город". Молодой человек пообещал возместить ущерб.

Правоохранители проводят проверку по итогам которой будет принято процессуальное решение.