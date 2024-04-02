Илья Янсен: «Садовод» и подобные ему места необходимо переводить под контроль силового блока

Рынок «Садовод» и подобные ему «серые зоны», которые потворствуют преступности и нелегальной миграции, необходимо либо уничтожать, либо переводить под контроль правительства и правоохранительных органов. Такую точку зрения высказал медиатехнолог и ветеран СВО Илья Янсен.

Об этом он сказал, комментируя тему нападения мигрантов из Средней Азии на участников СВО, которые находились в отпуске. Конфликт произошел в стенах торгового комплекса «Садовод».

«Это переход всех границ. Я знаю, что в охране "Садовода" и его владельцев служат в том числе ветераны боевых действий, и я не понимаю, как они могут спокойно на это смотреть. Вопрос диаспор надо решать как можно быстрее, потому что после войны, после возвращения ветеранов — это может вылиться в прямые низовые конфликты диаспор и ветеранских организаций, где вторые будут обладать не меньшим влиянием, но куда большим моральным обоснованием своих действий. Если власть не хочет получить уличные низовые конфликты и хаос — с диаспорами пора заканчивать», — заявил медиатехнолог.

По его мнению, с местами подобными «Садоводу» необходимо решительно бороться. Он считает, что все они должны быть под жестким надзором правоохранительных органов, а их владельцы нести полную ответственность за происходящие внутри «серых зон» нелегальные действия.

Фактический владелец «Садовода» — влиятельный бизнесмен и миллионер Год Нисанов. Он неоднократно становился участником громких скандалов на фоне преступной деятельности внутри рынка, но так и не получил официальных обвинений.

«Переводить это под полный контроль силового блока. Понятно, что не выйдет совсем уйти от серых зон — государству тоже нужны источники и черного нала, и недекларированной продукции, будем честны. Но давайте закрутим гайки, лишим их влияния. Хочешь зарабатывать — зарабатывай, но держи все под железным контролем. А накосячили у тебя мигранты и ты их прикрыл — достаем папочку на бенефициара, и он уезжает в тюрьму лет на 20. А на контроль встаёт кто-то поумнее и управляемее», — отметил Янсен.

Медиатехнолог подчеркнул, что подобные места находятся внутри системы и именно поэтому обязаны находиться под полным контролем правоохранительных органов. По его мнению, они должны либо держаться в рамках закона, либо их владельцы должны понести суровое наказание согласно букве закона.

«Вопрос же не в том, чтобы просто снести "Садовод". Я еще в детстве участвовал в протестах против его строительства, тогда почти все Жулебино вышло, заполонив Маршала Полубоярова до конца, если кто помнит. Но он уже есть, все, он интегрирован в экономику и в процессы, связанные со спецслужбами. Но если владельцы не могут контролировать что там происходит — надо сменить владельцев административным путем. Уверен, у силовиков есть рычаги, это вопрос политического решения», — заключил Янсен.