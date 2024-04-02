Обыски идут в администрации Дербентского района Дагестана

Правоохранители проводят обыск в администрации Дербентского района Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника в силовых структурах республики, идет выемка документов по земельным вопросам.

При этом власти Дербентского района опровергли информацию о том, что следственные действия в администрации связаны с земельными вопросами.

"Коммерсантъ" пишет, что следственные действия связаны с проверкой работы компании "Энергомонтаж". Сотрудники правоохранительных органов выявили нарушения, допущенные при прокладке электропроводки. "Энергомонтаж" был привлечен к этим работам в качестве подрядчика.