В Прикамье власти не могут найти здание под центр для бездомных

В Перми ведутся поиски нового здания для Центра социальной адаптации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого омбудсмена.

Было рассмотрено 36 объектов размещения, ряд земельных участков для строительства, которые не устроили по тем или иным причинам.

"Все понимают, что Центр краю остро необходим, но никто не хочет видеть подобное учреждение рядом со своим домом. Важно найти компромисс с жителями в этом вопросе", отметил омбудсмен Игорь Сапко на совещании по вопросам поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В совещании приняли участие общественники и сотрудники Министерства труда и социального развития Пермского края. На следующий встрече планируется пригласить руководителей НКО по видеосвязи, которые занимаются оказанию помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в муниципалитетах Прикамья.