Число смертей на дорогах Свердловской области за год выросло на 85%

Количество смертей в ДТП на территории Свердловской области только за прошедшие три месяца достигло 65 человек. Это на 85% больше, чем в аналогичный период 2023 года, сообщил замначальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по региону Леонид Лиханов.

По его словам, причиной увеличения числа смертельных ДТП могли стать как погодные условия, так и увеличение трафика на дорогах. Только в этом году на участках, где проводятся дорожные работы, были зарегистрированы две аварии, в одной из которых погиб один человек. При этом, за весь прошлый год на аналогичных участках произошло 31 ДТП, две смерти и 43 пострадавших.

Но есть и положительная динамика. Количество обычных ДТП с начала 2024 года достигло 507, что на 15% меньше, в сравнении с январем-мартом 2023 года. Число травмированных в авариях на дорогах также уменьшилось на 25% - до 671 человека.