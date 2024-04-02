ФАС начала проверку цен на яйца в крупнейших торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба России начала проверки крупнейших розничных торговых сетей на предмет цен на яйца. В ведомстве объяснили: проверку стоимости яиц ведут по всей товаропроводящей цепочке.

Ранее ФАС уже проверила производителей куриных яиц.

"Сегодня ФАС в ряде регионов страны вышла на проверки крупных торговых сетей, в числе которых: "Перекресток" "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "ОКей", "Метро", "Ашан", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

В ведомстве добавили, что если выявят нарушения, то "примут меры реагирования".

Цены на яйца в конце 2023-го и начале 2024-го года стали быстро увеличиваться, что вызвало недовольство населения. Стоимость этого продукта внесла значительный вклад в и без того растущую продовольственную инфляцию.

Стоит отметить, что текущая проверка начинается в преддверии Пасхи – широко отмечаемого россиянами праздника, в который спрос на яйца по понятным причинам увеличивается.