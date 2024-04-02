В России могут вести памятную дату 2 апреля

Депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект об установлении 2 апреля новой памятной даты - Дня единения российского и белорусского народов.

Как говорится в пояснительной записке, за время существования Союзного государства Россия и Белоруссия продвинулись по пути создания единого экономического пространства. И включение Дня единения народов России и Белоруссии в перечень памятных дат РФ станет еще одним знаком неразрывной связи и взаимопонимания.

2 апреля 1996 года президенты РФ и Белоруссии подписали "Договор об образовании сообщества России и Беларуси", который заложил основу для создания Союзного государства и постепенной взаимной интеграции двух стран. Договор о Союзе Белоруссии и России был подписан президентами двух стран 2 апреля 1997 года.

Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями. Лукашенко отметил, что Союзное государство является уникальным совместным проектом и примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве.