Развожаев опроверг сообщения о взрыве на подстанции в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве на подстанции в городе.

"Укропаблики разгоняют, что якобы добились "мегауспеха" — взорвали электроподстанцию в Севастополе, и поэтому ночью не было света на нескольких улицах", - написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, проблемы на районной подстанции действительно были, но из-за короткого замыкания. На данный момент все работает в штатном режиме, добавил Развожаев.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки в Севастополе в ночь на 24 марта были повреждены 96 многоквартирных и частных домов, а также 30 коммерческих и административных зданий.