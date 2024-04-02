Развожаев опроверг сообщения о взрыве на подстанции в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве на подстанции в городе.
"Укропаблики разгоняют, что якобы добились "мегауспеха" — взорвали электроподстанцию в Севастополе, и поэтому ночью не было света на нескольких улицах", - написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, проблемы на районной подстанции действительно были, но из-за короткого замыкания. На данный момент все работает в штатном режиме, добавил Развожаев.
Напомним, в результате массированной ракетной атаки в Севастополе в ночь на 24 марта были повреждены 96 многоквартирных и частных домов, а также 30 коммерческих и административных зданий.