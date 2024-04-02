Уральская шахта "Северопесчанская" возвращается к работе после нештатной ситуации

В ближайшее время уральская шахта "Северопесчанская", где накануне произошла нештатная ситуация, начнет работать в обычном режиме. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службы шахты.

По данным пресс-службы, сигнал о нештатной ситуации на верхней залеже горизонта -320 м шахты "Северопесчанская" поступил на пульт диспетчера 1 апреля в 18 часов 43 минуты. Вероятной причиной ЧП могло стать нарушение технологии взрывных работ. Пострадали четыре работника шахты, еще один сотрудник, находившийся поблизости, не пострадал и после медосмотра был отпущен домой.

"На предприятии были оперативно организованы спасательные работы. Троих человек удалось эвакуировать и доставить в лечебное учреждение, где им была оказана необходимая помощь. К огромному сожалению, один работник предприятия, мужчина 1987 года рождения, погиб. Его тело было поднято спасателями на поверхность. Руководство и коллектив шахты "Северопесчанская" выражают самые искренние соболезнования близким погибшего и не оставят их без всесторонней помощи", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что погибший мужчина был принят на должность проходчика в начале марта этого года и проходил стажировку. Почему с недавно принятым работником произошел трагический инцидент, приведший к таким печальным последствиям, теперь предстоит установить в ходе расследования.

"В настоящее время на предприятии работает специально созданная комиссия, которая оказывает полное содействие сотрудникам правоохранительных и надзорных органов. Оперативно проведенное обследование показало, что никаких конструктивных нарушений и тем более обвалов и обрушений взрыв в шахте не произвел. Работа в выработке, где произошло ЧП, приостановлена на время проведения следственных действий. На других выработках шахты "Северопесчанская" после проведения тщательного обследования к работе допущен весь персонал", - заключили в пресс-службе.

Как уточняет Telegram-канал "Северопесчанская. Что реально происходит", двое пострадавших для оказания специализированной медицинской помощи будут доставлены вертолетом медицины катастроф в Екатеринбург.