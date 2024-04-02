МЭФ-2024: Геополитическая напряженность "пришла" из-за экономического ослабления России?

Вся нынешняя геополитическая ситуация была спровоцирована тем, что наша экономика росла медленно и наш рынок стал менее значимым, Запад потерял интерес к тому, что происходит в России, такое мнение озвучил на Московском экономическом форуме директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

По его словам, выключение России из лидеров экономического роста сопровождалось ростом геополитической напряженности. И наоборот, усиление экономической мощи, после определенной военной деэскалации, приведет к восстановлению наших позиций и необходимости больше учитывать интересы России.

"Ключевая проблема экономики сейчас – низкая эффективность производства, и это никуда не ушло. Рабочие места – низкоквалифицированные, с низкой оплатой труда, 28 млн рабочих мест с зарплатой средней и выше средней, а 50 млн – ниже средней", – отметил он.