ВЦИОМ: 67% россиян считают единую ставку НДФЛ несправедливой

Две трети россиян (67%) считают несправедливым сбор подоходного налога по единой ставке в 13% со всех граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом больше четверти (27%) поддерживают плоскую шкалу подоходного налога.

Больше половины россиян (53%) сошлись во мнении, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг. 27% уверены в том, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами. 20% затрудняются в выборе между данными суждениями.

Как сообщалось ранее, в кабмине России приступили к работе над фискальными мерами, которые анонсировал президент Владимир Путин. Министерство финансов ведет эту работу с конца прошлого года. В правительстве обсуждается возможность взимать 15% НДФЛ с доходов россиян выше 1 млн руб. в год и 20% — с доходов от 5 млн руб. в год. Кроме того, кабмин прорабатывает повышение налога на прибыль компаний с 20% до 25%, сообщал Forbes.