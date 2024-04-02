Роскосмос показал снимок рухнувшего моста в США

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок обрушившегося в США двухкилометрового моста. ЧП произошло 26 марта в Балтиморе – обрушился автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско.

Столкнувшийся с опорной балкой контейнеровоз "MV Dali" длиной 300 метров и водоизмещением около 100 тысяч тонн шел под флагом Сингапура из Балтимора в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо.

Сейчас порт перекрыт и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно. Военно-морские корабли также застряли у причалов. Руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами, напомнили в Роскосмосе.

Снимок затонувшего моста сделан спутником "Канопус-В".