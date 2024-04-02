В Перми пенсионеров принудительно выселили из квартиры за антисанитарию и долги по ЖКХ

В Перми трех граждан выселили из двухкомнатной квартиры за антисанитарию и многотысячные долги по коммуналке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что двое пенсионеров и их взрослый сын жили в квартире по ул. Пушкарской, принадлежащей муниципалитету. Они не платили за ЖКХ более 10 лет. Создали невыносимые условия для соседей, превратив жилье в рассадник клопов и тараканов. Жильцы неоднократно жаловались на неприятный запах гниющего мусора и отходов, исходящий из квартиры и распространяющийся по всему подъезду. В итоге городская администрация через суд добилась расторжения договора соцнайма и выселения неблагополучных квартирантов.

Судебный пристав неоднократно пытался вручить жильцам документы, однако ему никто не открывал двери. Когда истек срок для добровольного решения суда, приставы выселили должников принудительно. Двери пришлось вскрывать с помощью специалиста.

Мужчина и женщина находились дома. Квартира была захламлена мусором, санузел не работал, воду и газ давно отключили за неуплату, в комнаты не проникал даже дневной свет. Выселяемым дали время на сборы, затем с помощью грузоперевозки их переселили в другое жилое помещение меньшей площадью, но со всеми необходимыми удобствами.