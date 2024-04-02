В Екатеринбурге осуждена девушка, выбросившая младенца на мороз

В Екатеринбурге вынесен приговор девушке из Челябинской области. За покушение на убийство своего новорожденного ребенка ей назначили ограничение свободы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь с 14 на 15 декабря 2023 года в квартире дома по улице Краснофлотцев в уральской столице. 20-летняя девушка в домашних условиях родила живого мальчика. После этого она положила ребенка в пакет, который плотно замотала и вынесла на улицу, где в ту ночь стоял 19-градусный мороз. Там она выбросила его, а сама вернулась в квартиру.

К счастью, пакет с мальчиком был обнаружен случайно оказавшимся рядом с подъездом мужчиной. Тот вызвал медиков, которые отвезли младенца в больницу. Его удалось спасти и он даже начал есть самостоятельно. А к новоиспеченной матери появились вопросы у силовиков. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу был допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Судебная психиатрическая экспертиза показала, что девушка вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях. Свою вину она признала.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, когда о случившемся стало известно полицейским, на адрес незамедлительно был направлен экипаж группы немедленного реагирования территориального ОВД.

"Стражи порядка установили, что мужчина возвращался домой, припарковал свою машину, а когда вышел из нее, услышал душераздирающий младенческий плач. Пройти мимо и остаться безучастным гражданин не смог, взял грудничка на руки и вновь сел в салон своего автомобиля, вызвав сразу же представителей МВД и "неотложку". Кроху в срочном порядке госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга. Возраст мальчика был не более суток, вес около 2,5 кг, рост – 50 сантиметров. Ребенок родился доношенным. Сотрудники полиции нерадивую мать установили оперативно: она проживала в съемной квартире, приехала в столицу Среднего Урала из Челябинской области", - рассказал полковник Горелых.

Сегодня, 2 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал девушку виновной в покушении на убийство новорожденного и назначил ей два года ограничения свободы. В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.