В магазинах могут ввести показ наценок на продукты

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь разработал проект изменений в федеральное законодательство, где предложил указывать в магазинах наценку относительно закупочной стоимости социально значимых товаров.

Рядом с информацией о стоимости товара должна предлагается размещать информацию о размере (в процентах от цены) торговой надбавки. Это необходимо сделать из-за быстрого и большого роста цен на продукты - на десятки процентов по некоторым позициям. Тем более что случаи спекулятивного завышения цен на продукты признают и власти.

Председатель Российского союза потребителей Петр Шелищ поддержал идею. Действительно, наценки порой достигают необоснованных размеров. Но зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов считает, что это вряд ли существенно изменит ситуацию, потому что далеко не все зависит от жадности продавца, пишет "Парламентская газета".