Литовский митрополит вышел из ВРНС из-за позиции по СВО

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий заявил о своем несогласии с документом, принятом на XXV съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС), и выходе из ВРНС.

27 марта ВРНС под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла ВРНС принял документ (наказ), в котором, в частности, говорится о том, что после СВО вся территория нынешней Украины должна войти в зону исключительного влияния России, а существование на данной территории русофобского политического режима, управляемого извне, должно быть исключено.

В Отделе внешних церковных связей УПЦ выразили несогласие с документом. Более того, было повторено, что УПЦ на собрании в Феофании 27 мая 2022 г. провозгласила свою полную независимость от РПЦ. Она не поддерживает и отмежевывается от Русского Мира. Вновь было осуждено "вторжение России" и выражена готовность служить идеологии украинства. А РПЦ упрекнули в поддержке военного конфликта.

Литовский митрополит Иннокентий тоже поддержал украинский режим, а также "народ, правительство и армию литовского государства". И осудил СВО.

Напомним, недавно власти Литвы зарегистрировали создание экзархата Фанара, то есть стали на пусть открытой поддержки раскола, поскольку Литва является канонической территорией Московского Патриархата.