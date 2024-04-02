Участник СВО стихами поблагодарил тюменцев за общий вклад в победу

Видеокамеры, собранные в Ялуторовске, доставили бойцам из Тюменской области в зону спецоперации. Военнослужащие записали видео, в котором поблагодарили инженеров предприятия, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участник СВО с позывным "Ронин" в ролике зачитал свое стихотворение, посвященное жителям, которые вносят вклад в Победу:

"Когда сгустились тучи над страною,

С фашизмом встал на битву весь народ.

Мы в бой идем, а тыл, прикрыв нам спины,

Сил не щадя незримый бой ведет.

Страна сплотилась — наш народ единый,

Никто не сможет силой нас сломить.

И это нам поможет победить!"

Военнослужащие выразили признательность жителям, правительству и губернатору Тюменской области Александру Моору за доставку видеооборудования.

Отметим, что в регионе также продолжает действовать акция "100 миллионов для Победы". Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. На эти деньги для военнослужащих приобретают коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий, приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и многие другие средства. Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.