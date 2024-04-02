В Липецкой области вводили режим воздушной опасности из-за БПЛА

В Липецкой области во вторник утром вводили режим воздушной опасности из-за обнаружения беспилотников у границ региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

"Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - написал он.

Позже глава региона заявил, что БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Взрывы произошли в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне Алабуга был атакован нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт". В Нижнекамске атака была совершена на завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс.

Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, написал глава Татарстана Рустам Минниханов в телеграм-канале. Есть пострадавшие.