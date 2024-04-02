Оксана Дмитриева: Расходы на избыточные заимствования в бюджете больше, чем расходы на образование

Нижняя граница избыточных заимствований за 20 лет составила порядка 20 трлн рублей, отметила на Московском экономическом форуме экономист, депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Подобный подход планируется сохранить и на перспективу 2024-2026 годов.

Расходы на обслуживание долга составили около 10 трлн рублей за 2005-2023 годы, в пять раз больше, чем доходы от размещения средств ФНБ.

И если доля расходов на обслуживание в бюджете 2009-2010 годов была менее 2%, и расходы на образование были вдвое больше, то к 2023 году расходы на обслуживание госдолга выросли до 5,3%, а расходы на образование остались примерно на том же уровне – 4,4%.

По словам Оксаны Дмитриевой, вся пирамида госдолга нужна для перекачки ресурсов в банковский сектор и для возможности бесконтрольного расходования средств "за балансом бюджета".