СМИ: Диспетчер переезда, на котором поезд снес автобус, мог быть нетрезв

Регулировщик железнодорожного переезда в Ярославской области, где накануне поезд снес пассажирский автобус, мог быть пьян. Об обнаружении в его крови 1,5 промилле алкоголя пишет Baza.

По данным канала, на допросе диспетчер сообщил, что водитель автобуса подъехал к переезду, когда шлагбаум уже был опущен, а на мониторе в диспетчерской уже были данные о приближении скорого поезда Архангельск – Москва.

Регулировщик, якобы, сообщил, что водитель автобуса очень просил пропустить его. Сотрудник переезда пошел навстречу водителю, взяв с него обещание, что тот быстро проедет. Но на переезде ПАЗик заглох.

В аварии погибли семь человек, находившихся в автобусе.