Военком назвал призывников из Свердловской области лучшими воинами

В рамках предстоящего весеннего призыва в армию из Свердловской области будет призвано более 4 тысяч человек. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил военный комиссар региона Юрий Аксенов.

По его словам, призывники будут направлены для прохождения военной службы на территории России, кроме новых регионов.

"Призывники из Свердловской области традиционно отличаются, как лучшие воины. Урал всегда был опорным краем державы, воины-уральцы и в годы Великой Отечественной войны, и во время других операций выполняют поставленные задачи, поэтому очень высоко ценятся в Вооруженных силах", - заявил военком.

Аксенов отметил, что свердловские призывники отправятся служить в сухопутные и воздушно-десантные войска, а также в РВСН. Часть уральцев пойдет служить в президентский полк.

Кроме этого, военный комиссар Свердловской области дал свой совет будущим новобранцам.

"Необходимо понимать, что детство заканчивается с призывом в армию. Страна смотрит на призывника не как на подростка или юношу, а как на взрослого мужчину, которому доверяет сохранять Отечество, оберегать его и своих родных, близких, любимых. Хотел бы дать совет: достойно пройти эту школу, приобрести новых друзей, воинское братство – оно навечно. Вернуться возмужавшими, серьезными и в дальнейшем быть опорой своих семей", - заключил Юрий Аксенов.

Напомним, что весенняя призывная кампания-2024 пройдет с 1 апреля по 15 июля.