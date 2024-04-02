Автомобили, печенье, письма - астраханцы продолжают помогать бойцам СВО

Автомобиль высокой проходимости передадут астраханцы военнослужащим подразделения, которые принимают участие в специальной военной операции на Херсонском направлении. Новый транспорт предназначен для боевых задач и эвакуации раненых солдат, сообщает «Ахтубинская правда».

Средства на машину в размере около 500 тысяч рублей собрали неравнодушные жители Астраханской области. В их числе — личный состав и женсовет 929-го ГЛИЦ имени В. Чкалова, коллективы Центра лётных испытаний АО «НИИП имени В. Тихомирова» и Ахтубинского военного госпиталя, а также волонтеры организации «Ахтубинское сердце».

В регионе самые различные коллективы и организации продолжают работу по сбору помощи участникам СВО, активно участвуют астраханские волонтеры. Так недавно бойцам передали печенье, изготовленное детьми и педагогами детского центра «Юность». Печенье упаковали и передали на передовую. Также вместе с посылкой ребята отправили военнослужащим письма со словами поддержки.

«Мы надеемся, что таким способом поможем военнослужащим ощутить тепло родного дома и поднять боевой дух», - отметила социальный педагог центра «Юность» Марина Шелканова.