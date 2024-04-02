02 Апреля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Первый промышленный технопарк создан в Астраханской области

Минпромторг России подтвердил официальный статус первого промышленного технопарка, созданного в Астраханской области по инициативе АО «АКМА». Компания получила статус управляющей компании технопарка, а его резиденты — возможность существенно сократить свои затраты.

«Это единственная на сегодняшний день промышленная площадка в Астраханской области, подтвердившая официально свой статус промышленного технопарка. Его резидентам не нужно заниматься получением разрешений на проведение коммуникаций. Это дает возможность быстрее запускать и осваивать свое производство», — пояснил заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаил Кабаков.

Также под запросы предприятий на такой площадке могут создаваться инжиниринговые центры, лаборатории, центры коллективного пользования оборудованием, выставочные залы, сообщили Накануне.RU в министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

Сегодня на территории технопарка «АКМА» имеются открытые площадки с козловыми кранами и железной дорогой, пять автономных газовых котельных, совокупная энергетическая мощность технопарка составляет 0,5 МВт. На территории 4,2 гектара расположен промышленно-производственный комплекс общей площадью более 22 тысяч м2. Свободные площади насчитывают более 12 тысяч м2.

В настоящее время на территории промышленного технопарка работают семь резидентов, специализирующихся на: производстве стеклопакетов и окон ПВХ; производстве мягких резервуаров для экологичного хранения жидкостей и газов; производстве оффшорных контейнеров и металлоконструкций; производстве строительных металлических конструкций, изделий; на очистке и обеззараживании воды; производстве металлических изделий для пищевой промышленности.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Для того чтобы стать резидентом промышленного технопарка «АКМА», заинтересованным промышленным предприятиям Астраханской области необходимо заключить с управляющей компанией договор аренды.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: промышленный технопарк в астраханской области, резиденты, промышленные предприятия


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