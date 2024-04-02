Верзилова* вновь приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о фейках об армии

Басманный районный суд Москвы вынес новый приговор экс-издателю "Медиазоны"** Петру Верзилову* по делу о фейках об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Суд заочно приговорил Верзилова* в восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также Верзилову* запретили администрировать сайты.

В начале марта 2024 года Мосгорсуд отменил первый приговор Басманного суда Петру Верзилову* и отправил его на повторное рассмотрение (тогда Верзилова* приговорили к 8,5 годам лишения свободы).

Верзилов* уже много лет не живет в России.

* Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов

** Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ - иностранных агентов