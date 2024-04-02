На нефтекомплексе в Нижнекамске произошел пожар из-за атаки БПЛА

Беспилотник атаковал нефтеперерабытывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане, производственный процесс не нарушен. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Атака была совершена в 04.22 на завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс. В результате возник пожар, который удалось ликвидировать через 20 минут.

По предварительным данным, как минимум три человека пострадали, пишет Baza.

Ранее сообщалось, что беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Взрывы произошли в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне Алабуга был атакован нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт". По данным Shot, около 7 утра два дрона рухнули на территории местного общежития.

Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, написал глава Татарстана Рустам Минниханов в телеграм-канале. В Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения.