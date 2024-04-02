СМИ: в Нефтеюганске полицейский якобы пытался задушить подчиненного

В Нефтеюганске инспектор мобильного взвода полиции пожаловался на заместителя начальника, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Сообщается, что якобы майор в своем служебном кабинете во время приема-сдачи дежурства сотрудниками отдельной роты ППС с силой схватил младшего по званию за шею и попытался задушить.

"Причин столь странного поведения источник назвать не смог, но лейтенант спустя почти месяц подал рапорт, и по нему сейчас проводится служебная проверка", - говорится в сообщении канала.

Официальной информации по инциденту нет.